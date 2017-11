Cartes grises : les démarches se font désormais uniquement en ligne

À partir d’aujourd’hui, « toutes les démarches de certificat d'immatriculation (ex-carte grise) se feront en ligne et non plus aux guichets des préfectures » indique l’administration française.

Pour cela, il faudra soit disposer d’un compte sur le site de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), soit passer par France connect. Service-Public rappelle que ce dernier est obligatoire pour certaines opérations. Cette mise en place à l’échelle nationale fait suite à une première phase opérée sur une vingtaine de départements depuis le 2 octobre 2017.

Si vous n’avez pas les moyens d’effectuer cette démarche en ligne, vous pouvez toute de même vous rendre en préfecture où des points d'accueil restent proposés. Lors de l’achat d’un véhicule neuf, le professionnel peut toujours effectuer les démarches à votre place.