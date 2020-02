Capsule habitable Starliner : durant le vol d’essai « raté », Boeing a détecté et corrigé un souci technique

En décembre, le fabricant devait marcher sur les pas de SpaceX en effectuant un vol de test de sa capsule habitable. Un problème d’horloge plus tard, elle était sur une mauvaise orbite et ne pouvait plus rejoindre la Station spatiale internationale. Elle est finalement venue se poser sur Terre plus tôt que prévu.

Mais un second incident passé sous silence à l’époque s’est déroulé durant ce vol qualificatif. Il a été évoqué durant une réunion publique du Aerospace Safety Advisory Panel de la NASA, comme le rapporte The Verge.

Une équipe mixte NASA et Boeing – alias Independent Review Team – est en effet en train d’analyser « un problème du "valve mapping software", qui a été diagnostiqué et corrigé en vol ». Sans cela, les conséquences qui auraient pu survenir « ne sont pas claires » précise Boeing.

Quoi qu’il en soit, l’enquête officielle continue et la NASA doit maintenant décider si elle demande un nouveau vol de test ou si elle se contente du succès (ou échec) partiel de décembre.