Canonical publie les résultats d’un sondage sur Ubuntu 20.04

Le calendrier est étrange, les résultats étant publiés peu de temps avant l’arrivée de la version finale de Focal Fossa, petit nom d’Ubuntu 20.04. D’autant plus étrange en fait que le sondage portait sur ce que les utilisateurs avaient envie de voir dans cette prochaine mouture… déjà bouclée.

Le passage complet à GNOME reste controversé, mais 80 % des 21 682 participants estiment qu’il faut continuer à améliorer l’environnement, même si 30 % demandent le retour d’Unity.

Les demandes d’applications vont très souvent vers des logiciels disponibles uniquement sous Windows, dont la suite Office et les outils d’Adobe. Canonical note d’ailleurs qu’il s’agit des raisons invoquées pour ceux « coincés sur Windows ».

Outre les améliorations réclamées sur ZFS (c’est en partie le cas dans Ubuntu 20.04), l’un des sujets les plus polémiques était sans conteste les snaps : 30,1 % ne les aiment pas, 33,5 % n’ont pas d’envie et 36,3 % les apprécient, soit presque un tiers dans chaque catégorie. Le travail continue dans Ubuntu 20.04 et les efforts se poursuivront, notamment sur le temps de démarrage et les performances générales.

Le reste des réponses (en anglais) est disponible depuis le billet de blog. On notera qu’une seule personne a regretté la disparition de l’application Amazon intégrée. L’équipe d’Ubuntu a tenu à le rassurer, le site marchand restant accessible depuis n’importe quel navigateur.