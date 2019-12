Canonical lance ses images Ubuntu Pro pour AWS

Si la version Desktop d’Ubuntu n’évolue plus guère actuellement, il en va autrement des efforts de Canonical dans le monde des serveurs, plus particulièrement tout ce qui touche au cloud. Pour renforcer l’initiative, l’éditeur propose donc des images système pour Amazon Web Services.

Ces images « Pro » contiennent plus que la seule distribution évidemment. Elles sont spécifiques aux entreprises et visent le déploiement d’Ubuntu dans le cloud.

Elles embarquent donc un certain nombre de bénéfices, parmi lesquels jusqu’à dix ans de mises à jour de paquets et de maintenance de sécurité, le service Kernel Livepatch (corrections de sécurité dans le noyau sans redémarrage du serveur), gestion de flotte via Landscape, intégration avec les services AWS, etc.

La durée de support dépend en fait de la version utilisée, car les entreprises auront le choix entre Ubuntu 14.04, 16.04 et 18.04, soit les trois dernières moutures LTS de la distribution. Les deux premières ont huit ans de support, la troisième dix ans.