Canal+ offre l'accès à sa chaîne via les box, des packs à ses abonnés. Orange offre OCS et les chaînes jeunesse

Maxime Saada a annoncé hier sur Twitter que la chaîne cryptée était accessible à tous via les boîtiers multimédia des FAI. Ses clients ont, eux, droit à « toutes nos chaînes Cinéma, Séries, Jeunesse et Documentaires ».

De son côté, Orange a annoncé « la diffusion en clair à tous les clients métropole des 4 chaînes OCS et des 5 chaînes jeunesse : Boomerang, Tiji pour les petits et Boing, Toonami Canal J ». Une ouverture valable uniquement via les box maison, du 17 au 31 mars 2020.