Canal+ débourse plus d'un milliard d'euros pour racheter l'opérateur de TV payante M7

Suite au décret de Donald Trump plaçant le fabricant chinois sur liste noire, les conséquences sont très nombreuses. La suspension d'accords commerciaux avec des sociétés comme Google, Microsoft, Intel et Arm n'est pas la seule.

Huawei n'apparaît plus sur la liste des membres de la SD Association, comme le rapporte The Next Web. Dans l'état actuel des choses, les prochains produits Huawei ne peuvent pas prendre en charge les cartes SD et microSD (rien ne change pour les anciens).

Huawei est toujours membre de la Wi-Fi Alliance, mais cette dernière « a temporairement restreint la participation » du Chinois au sein de ses activités. Les prochains terminaux mobiles pourront proposer du Wi-Fi, mais ils ne seront pas certifiés.

Enfin, le constructeur a décidé de suspendre volontairement sa participation au JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council) « jusqu'à ce que les restrictions imposées par le gouvernement américain soient supprimées », comme l'indique Nikkei Asian Review.