Canal+ a perdu 99 000 abonnés en trois mois

Vivendi vient de publier ses résultats pour le premier trimestre 2019, c'est donc l'occasion de faire le point sur Canal+. La chaîne revendique un chiffre d'affaires de 1,252 milliards d'euros, contre 1,298 milliard un an plus tôt, soit une baisse de 3,3 % à périmètre constant.

Si les revenus à l'international grimpent de 5 % (401 millions) sur un an, ils baissent de 5 % en France (761 millions), tandis que ceux de Studiocanal passent de 111 à 90 millions, toujours par rapport au premier trimestre 2018.

On retrouve la même situation sur le nombre de clients : 695 000 de plus à l'international, mais 228 000 de moins en France (4,643 millions) et 56 000 de moins via ses partenaires (3,084 millions).

Au quatrième trimestre 2018, Canal+ revendiquait 4,733 millions de clients en France et 3,093 millions via ses partenariats avec les opérateurs. En trois mois, ce sont donc respectivement 90 000 et 9 000 clients en moins, soit 99 000 clients Canal+ évaporés.