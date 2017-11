Canal+ a gagné 1 000 abonnés ce trimestre

Lors de la publication de ses résultats trimestriels, sur lesquels nous reviendrons rapidement, Vivendi a évoqué les résultats du groupe Canal+ « en progression au troisième trimestre de 2017, grâce à la dynamique commerciale positive enregistrée en France ».

Dans le détail, le nombre de résiliations est en baisse sur ce trimestre, contrairement au reste de l'année, et le partenariat avec Orange semble porter ses fruits puisqu'il permet d'enregistrer assez de nouveaux abonnés pour que le solde soit positif : + 1 000 en trois mois.

Au total Canal+ compte toujours 4,99 millions d'abonnés, contre plus de 6 millions en 2014 et 5,25 millions en 2016. Plus de 3 millions d'abonnés le sont désormais à travers les bouquets « by Canal » proposées par les fournisseurs d'accès, soit un total de 8 millions.

Les résultats du groupe sont néanmoins en baisse, mais Canal+ compte sur une nette amélioration des choses sur le quatrième trimestre, la période de Noël étant en général une forte période de recrutement pour la chaîne.