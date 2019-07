Canal+ : un plan de départs volontaires massif arrive en France, 500 à 800 postes seraient visés

Avec la dernière bêta de SwiftKey pour Android, Microsoft s’est amusé à copier les Animojis d’Apple pour les intégrer à son clavier.

La fonction exploite la caméra en façade des smartphones pour animer le visage d’animaux comme un panda, un chat, un chien, un hibou ou un dinosaure. Le résultat peut être filmé pendant 30 secondes avec voix enregistrée, générant une vidéo que l’on peut alors envoyer à un contact.

La fonction, nommée Puppets, est en début de test et est présentée comme perfectible. En outre, contrairement à Apple, elle n’exploite pas de capteurs particuliers.

Sur son blog, SwiftKey explique avoir travaillé avec les équipes Computer Vision et Research Asia de Microsoft pour entrainer un réseau de neurones sur la base de milliers de participants volontaires, afin de reconnaitre précisément les expressions faciales sans recourir à un matériel spécifique.

L’éditeur précise tout de même que même si n’importe quel appareil avec Android Nougat (7.0) peut suffire, les smartphones plus récents et plus haut de gamme « fourniront une meilleure expérience », ce dont on pouvait se douter.