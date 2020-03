Cambridge Analytica : la CNIL australienne attaque Facebook

L’Office of the Australian Information Commissioner (OAIC), équivalent de notre CNIL, ouvre une action contre Facebook, dans le sillage du scandale Cambridge Analytica.

Selon la commission, « des informations personnelles d’utilisateurs australiens de Facebook ont été divulguées à l'application This is Your Digital Life à d’autres fins que celles pour lesquelles elles avaient été collectées, en violation de la loi sur la protection des données personnelles de 1988 ».

Ces données ont ensuite pu être exposées à Cambridge Analytica pour du profilage politique.

« Nous considérons que la conception même de la plateforme Facebook a empêché les utilisateurs d'exercer un choix et un contrôle raisonnables sur la manière dont leurs informations personnelles ont été divulguées » affirme la commissaire australienne, Angelene Falk.

« Les paramètres par défaut de Facebook ont facilité la divulgation d'informations personnelles, y compris les informations sensibles, au détriment de la confidentialité ». 311 127 utilisateurs australiens de Facebook auraient été victimes.

Théoriquement, la Cour fédérale, en charge du dossier, peut imposer une sanction civile pouvant atteindre 1 700 000 dollars australiens pour chaque atteinte grave et/ou répétée à la vie privée, soit près de 300 milliards d’euros.