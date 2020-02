« Dans le cadre de cet accord, Orange et Telxius [société d’infrastructure de communication de Telefónica, ndlr] offriront et exploiteront des services de colocalisation dans leurs stations d’atterrissage respectives, situées à Saint-Hilaire-de-Riez (France) et Virginia Beach (États-Unis) », explique l’opérateur.

Pour rappel, ce câble Dunant (en hommage au fondateur de la Croix-Rouge) s’étend sur 6 600 km devrait être mis en service fin 2020.