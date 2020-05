C-zam fermera définitivement ses portes le 15 juillet, Nickel propose une offre spéciale

Lancé en mars 2017, Carrefour Banque explique avoir « décidé de cesser la commercialisation et la gestion du Compte C-zam ». Conséquence : « la clôture de votre compte courant dans un délai de 2 mois à compter du 12 mai 2020 et au plus tard au 15 Juillet 2020 ».

Passé cette date, « vous ne pourrez plus initier d’opérations de paiement avec votre carte C-zam ni virement ou prélèvement depuis notre Service Client ou l’Espace Client ». Une foire aux questions est disponible par ici.

Dans son message d’adieu, C-zam explique que ses clients peuvent profiter d’une offre spéciale chez un de ses concurrents avec une philosophie assez proche : Nickel (BNP Parisbas). Pour profiter d’un an de cotisation offert (soit 20 euros), il faut ouvrir un compte Nickel et y faire un virement depuis son compte C-zam avant le 15 juillet.