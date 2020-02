C’est la journée mondiale de l’Internet sans crainte pour les enfants

Depuis maintenant des années, le Safer Internet Day se déroule début février. Ce programme, opéré dans 31 pays en Europe (une centaine dans le monde) et poussé par la Commission, « accompagne les jeunes et les adultes qui les entourent (enseignants, éducateurs, famille) entre prévention (Safer Internet) et promotion des usages positifs (Better Internet) ».

Les actions débordent généralement du cadre de cette seule journée et se déroulent tout au long de février. Comme l’année dernière, le fil rouge de cette édition est : « Les écrans, les autres, et moi », mais avec un accent sur le thème « Éduquer au numérique : de l’école à la maison ».

« L’heure n’est pas à la promulgation d’une liste de quelques conseils clés applicables à toutes les familles et à toutes les situations. Plus que jamais, nous devons passer d’une approche du numérique trop souvent conflictuelle à un discours constructif et opérant » expliquent les organisateurs.

Afin de vous guider dans cette démarche, « l’application personnalisable FamiNum, conçue par TRALALERE avec le soutien de l’Unaf, l’association 3-6-9-12, et Axa Prévention, aide les parents à créer avec leurs enfants leur propre charte familiale ».