Byte, successeur de Vine, sera lancé au printemps 2019

Les Galaxy S9, S9+ et Note 9 recevront Android Pie en janvier. Ainsi l’a confirmé Samsung lors de sa conférence, ajoutant qu’une bêta allait ouvrir en novembre.

Mais la dernière révision du système mobile de Google aura une saveur particulière sur ces smartphones : elle sera accompagnée de One UI, la nouvelle ergonomie de la surcouche Samsung.

Elle plonge dans les bases proposées par Android Pie pour en garder la sobriété générale, mais en lui offrant plus de couleur et « d’impact visuel ». L’ensemble paraît réussi, mais difficile d’en juger sur la foi de quelques captures d’écrans et d’une vidéo promotionnelle.

On espère d’ailleurs que One UI aura bénéficié d’une sérieuse optimisation, la surcouche actuelle de Samsung n’étant pas particulièrement légère. Ce renouveau permet en tout cas de se distinguer d’une offre Android One qui va croissante.

Mais les possesseurs de la génération précédente, soit les Galaxy S8, S8+ et Note 8, ont de grandes chances de ne pas recevoir One UI, alors même qu’Android 9.0 y sera déployé. C’est la confirmation qu’a reçue Tom’s Guide de Samsung.

C’est un problème malheureusement récurrent dans l’univers Android, particulièrement chez Samsung : seuls les clients des produits les plus récents ont l’assurance d’être bien « traités ». One UI étant manifestement fait pour fonctionner sur Android 9.0, rien ne justifie techniquement une limitation aux seuls S9, S9+ et Note 9.