Byte, le reboot de Vine par Dom Hofmann, est disponible

Après une phase de bêta, l’application née sur les cendres de Vine (rachetée par Twitter en 2012, puis arrêtée en 2016) débarque sur Android et iOS.

Pour rappel, Byte – alias Vine 2.0 – a été annoncée par Dom Hofmann, un des cofondateurs de Vine, il y a maintenant plus d’un an. Le principe de cette application est toujours le même : vous pouvez uploader des vidéos de six secondes qui se jouent en boucle.

C’est également le principe de base du chinois TikTok qui se développe à toute vitesse ces dernières années, avec quelques différences : ajout de musique, durée jusqu’à 1 minute et bien plus de fonctionnalités pour le traitement des vidéos.

En parallèle de ce lancement, Byte indique que son programme « partenaires » sera rapidement proposé afin de payer les créateurs, sans donner plus de détails pour le moment sur la manière de faire.