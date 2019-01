Buzzfeed compte licencier 15 % de ses effectifs

Comme l'explique Evening Standard, le but est de permettre aux personnes d'arriver dans une zone de débarquement, de décharger leur valises et de laisser ensuite un robot aller garer la voiture, sans avoir besoin d'un conducteur ou des clés du véhicule.

Baptisé Stan (et développée par les français de Stanley Robotics), le robot a en fait déjà plus de deux ans. Il utilise un plateau pour soulever la voiture et un GPS avec une précision militaire pour se repérer. Stan serait par contre mis en conditions réelles à l'aéroport de Gatwick cet été, selon nos confrères.

Ces derniers ajoutent que l'expérimentation se déroulerait dans le parking longue durée du terminal sud, où un emplacement de 170 places de parking serait libéré pour permettre aux robots de garer jusqu'à 270 voitures (elles sont plus serrées puisqu'il n'y a pas besoin de place pour entrer/sortir de la voiture).

Le système n'en est pas encore au niveau d'I, Robot où les voitures sont rangées verticalement pour occuper moins de place.