Brut et Snapchat s'associent « pour donner la parole aux jeunes électeurs »

Dave DeLong, développeur d'application iOS, interpelle le fabricant à propos de son application News+ : « l'écran de votre abonnement avec renouvellement automatique est en violation de l'article 3.1.2 de vos règles. L'application doit être rejetée ».

Il avance ses arguments : « pas de liens vers la politique de confidentialité ou la page de support, pas d'info sur comment annuler ».

The Verge en rajoute une couche : « Apple a décidé qu'une mise en place plus propre et attrayante dissimulant certaines informations qu'elle demande pourtant aux développeurs de mettre en avant était le bon choix pour News+ ».

La société de Cupertino n'a pas souhaité leur répondre pour le moment.