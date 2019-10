Bruno Le Maire : « l'IA est une question existentielle pour nos nations »

Après l'inauguration mercredi de l'Institut Interdisciplinaires d’IA (3IA) Prairie, le ministre était hier matin chez Criteo pour fêter le premier anniversaire de son laboratoire d'intelligence artificielle.

Il n'y a pas été par quatre chemins : « L'intelligence artificielle est une question existentielle pour nos nations. Au 21e siècle, les nations qui pèseront sur la scène internationale seront celles qui maîtriseront l'intelligence artificielle. Les autres seront vassalisées et perdront leur souveraineté ».

Un plan d'investissement de 1,5 milliard d'euros a aussi été évoqué... mais n'a rien de nouveau. Emmanuel Macron l'avait déjà annoncé en avril de l'année dernière, lors de l'annonce du plan du gouvernement sur l'intelligence artificielle, suite à la publication du rapport de Cédric Villani.

« Les financements du programme d'investissement d'avenir, à hauteur de 400 millions d'euros seront consacrés au financement des défis d'innovation, à la fois en amont et aval, ou à des projets industriels dédiés à l'intelligence artificielle. Au total, ce sera un effort dédié d'un milliard et demi d'euros entraînant directement plus de 500 millions d'euros d'investissements privés supplémentaires », affirmait alors le Président.