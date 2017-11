Broadcom officialise une offre à 130 milliards pour Qualcomm

Initialement prévues pour début 2017, AWS a finalement un peu de retard sur le calendrier. Pour rappel, les instances C5 exploitent des Xeon Scalable d’Intel (Skylake-SP) et proposent jusqu’à 72 vCPUs avec 144 Go de mémoire vive, soit le double des précédentes C4 précise le géant du Net.

Elles sont d’ores et déjà disponibles dans trois régions : US East (N. Virginia), US West (Oregon) et Europe (Ireland). En fonction des besoins, le nombre de vCPUs varie entre 2 et 72, avec 4 à 144 Go de mémoire vive. Tous les détails se trouvent par ici.