Brave Together : de la visioconférence dans la version nightly du navigateur, avec Jitsi

L’annonce a été faite dans les forums de Brave, et l’éditeur indique la couleur dès le début : « nous exploitons la technologie open source Jitsi ».

En cette période de télétravail et de continuité pédagogique, ce service a le vent en poupe et des instances sont proposées par Scaleway et bien d’autres (certaines référencées par le collectif CHATONS).

Pour en profiter, il faut disposer d’une des dernières « nightly » du navigateur, des versions de développement à utiliser en connaissance de cause.

Brave ajoute que cette solution est « entièrement chiffrée et 100 % open source » et que « vous pouvez l’utiliser toute la journée, tous les jours, gratuitement, aucun compte n’est requis ». C’est également le cas d’autres instances Jitsi.

Pour profiter de Brave Together, c’est par ici que ça se passe. Pour récupérer la version nightly du navigateur, c’est par là.