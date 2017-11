BP et Shell veulent ouvrir une plateforme d’échange basée sur une blockchain

Le 9 novembre, la chaîne spécialisée dans les séries sera disponible en France. En attendant, elle continue de faire monter la pression et vient de mettre en ligne son site, permettant ainsi de découvrir les séries qui seront proposées, ainsi que le guide des programmes.

Créée par Turner (filiale de Time Warner) et Canal+, elle sera accessible aux abonnés Essentiel Famille, et aux clients des bouquets by Canal de Free et d’Orange.