Bouygues Telecom veut racheter l'opérateur Keyyo pour les entreprises, puis le sortir de la bourse

Le constructeur a annoncé cette nuit ses résultats pour le troisième trimestre 2018. Il s'enorgueillit d'un chiffre d'affaires en hausse de 4 % sur un an, à 1,65 milliards de dollars, mais accuse un recul de 6 % par rapport au trimestre précédent.

AMD reste toutefois nettement dans le vert, avec un bénéfice net annoncé de 102 millions de dollars, contre 61 millions l'an passé. La marge brute s'établit à 40 %, soit 4 points de mieux en un an, et une progression de 3 points en trois mois.

Dans le détail, la branche Computing and Graphics voit ses revenus grimper de 12 % sur un an, grâce aux bonnes ventes des processeurs de la gamme Ryzen. Les ventes de puces graphiques sont quant à elles en baisse, AMD évoquant d'importants stocks chez les revendeurs, et une nette chute des ventes liées à la blockchain, qui représentaient un peu moins de 10 % des revenus totaux de l'entreprise l'an passé.

La division Enterprise, Embedded & Semi-Custom, regroupant les ventes de CPU pour serveurs et de puces dédiées aux consoles de jeu voit quant à elles ses revenus se contracter de 5 % sur un an. Un recul qui se justifie par des ventes plus faibles de puces pour consoles, partiellement compensées par les livraisons de processeurs EPYC. Pas de quoi entamer les 80 % de hausse enregistrés sur un an avant la séance d'hier.

En bourse, l'action AMD connaît une chute brutale d'environ 30 %. Ces résultats et les prévisions pour le prochain trimestre sont en effet nettement en deçà des attentes du marché.