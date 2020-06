Bouygues Telecom s’associe à Onoff : un second numéro pour 3 euros par mois

Cette nouvelle option est accessible à « tous les clients Bouygues Telecom détenteurs d’un forfait Sensation ou B&You avec une enveloppe data de 1 Go et plus ».

Elle n’est par contre pas gratuite : il vous en coûtera 3 euros par mois sans engagement, avec le premier mois offert. C’est un peu moins cher qu’en passant par Onoff qui facture 3,49 euros par mois, ou 36,99 euros par an (soit 3,09 euros par mois).

Les fonctionnalités sont a priori les mêmes puisque le second numéro est directement géré depuis l’application Onoff. Pour rappel, la particularité de ce service est que les appels sortants et entrants sont décomptés de votre forfait. De plus amples informations sont disponibles sur cette page.

Notez enfin que, comme l’a repéré iGen, Bouygues Telecom devrait lancer l’eSIM le 22 juin, c’est du moins la date donnée par un conseiller sur ses forums. Cette page dédiée indique par contre toujours le « printemps 2020 ».