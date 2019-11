Bouygues Telecom recrute 199 000 clients sur le mobile, 65 000 sur le fixe (dont 110 000 FTTH)

L'opérateur est le dernier à dévoiler ses résultats pour le troisième trimestre de l'année et sa maison mère semble particulièrement satisfaite : « Le chiffre d’affaires est en hausse de 13 % et de 11 % à périmètre et change constants par rapport aux 9 premiers mois 2018. Le chiffre d’affaires services progresse, quant à lui, de 7 % sur la période ».

« Cette progression reflète la croissance de la base clients Mobile et Fixe, un ABPU Mobile stable depuis 2 ans à 19,9 euros et une hausse de 1,1 euro de l’ABPU Fixe à 26,6 euros au troisième trimestre 2019 sur un an », explique Bouygues.

L'opérateur revendique 11,831 millions de clients sur le mobile fin septembre (dont 11.391 millions de forfaits), soit une hausse de 199 000 clients (220 000 forfaits).

Sur le fixe, il est question de 3,831 millions de clients contre 3,766 millions finjuin, soit 65 000 de plus. Dans le lot, 855 000 sont en FTTH, contre 745 000 trois mois auparavant, soit 110 000 de plus. Au total, 10,2 millions de prises sont commercialisables pour le FAI.