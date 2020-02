Bouygues Telecom aussi propose Amazon Prime à ses clients, pour 6 euros par mois

Après SFR et Free, un troisième opérateur cède aux sirènes d’Amazon et signe un partenariat avec le géant américain dans le but de proposer « l’application Prime Video dans ses box Android » Miami et 4K.

L’offre est exactement la même que chez SFR ou en direct chez Amazon : 6 euros par mois pour la plateforme de streaming, mais aussi la livraison prioritaire, la musique, le stockage des photos, Twitch, etc.

Il ne reste désormais plus qu’Orange à ne pas encore avoir sauté le pas avec la société de Jeff Bezos. Maintenant qu’Amazon étend sa toile en France, il faudra voir s’il n’en profitera pas pour augmenter ses tarifs prochainement.

Le coût de l’abonnement est pour rappel bien plus élevé aux États-Unis : 13 dollars (11,8 euros) par mois.