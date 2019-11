Bouygues Telecom : 6 mois de Spotify Premium pour des clients Bbox et Sensation

Quelques mois avoir proposé un an de Netflix (HD) pour la souscription de forfaits Bbox Must/Ultym et Sensation 50 Go, Bouygues Telecom revient avec 6 mois d'abonnement à Spotify Premium aux clients des forfaits Sensation (1 Go et plus) et Bbox.

« Pour les clients B&YOU 1Go et +, ce sont trois mois qui sont offerts », précise l'opérateur comme s'il faisait un cadeau à ses clients, alors que Spotify propose lui-même trois mois offerts.

« Après les 3 ou 6 mois de gratuité, Spotify Premium est facturé 9,99 euros par mois, sans engagement, directement sur votre facture mensuelle Bouygues Telecom ».