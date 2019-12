Bouygues, Free, Orange et SFR : l’UFC-Que Choisir fait le tour des « augmentations cachées »

Régulièrement, le même manège revient chez les opérateurs : sous couvert d’enrichissement et/ou d’améliorations des offres, les opérateurs tentent d’augmenter les tarifs des abonnements de certains de leurs clients.

Free et Free Mobile vont automatiquement facturer Youboox 0,99 euro par mois, Orange ajoute des appels sur Open 2h pour 3 euros de plus et Bouygues Telecom augmente de 2 euros son forfait B&You 40 Go qui passe à 50 Go pour l’occasion.

RED by SFR tire tous azimuts : des Go de data en plus sur le mobile, une hausse de débit sur la fibre, des appels vers les mobiles en xDSL ; à chaque fois pour 2 ou 3 euros de plus par mois, précisent nos confrères.

S’il est parfois possible de refuser le changement, ce n’est pas toujours le cas. Il reste alors aux clients la possibilité de « résilier leur abonnement sans frais et changer d’opérateur, conformément à l’article L. 224-33 du code de la consommation ».

Cette manœuvre a pour but d’augmenter l'ARPU (revenu moyen par abonné des opérateurs) et ainsi le chiffres d’affaires. Elle rejoint une autre opération visant le même objectif : une hausse globale des tarifs des promotions généralement accordées durant la première année.

Rappelons enfin que nous avons récemment publié un guide sur les forfaits de téléphonie mobile afin de réaliser potentiellement de belles économies.