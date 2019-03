Boston Dynamics Handle : un robot pensé pour la manutention de colis

Comme prévu, le fabricant « français », qui appartient à 100 % au Chinois Tinno depuis plus d'un an, a dévoilé son « partenariat avec Qwant au travers du premier smartphone équipé de son moteur de recherche ». Pour rappel, ce dernier mise sur le respect de la vie privée de ses utilisateurs.

Lors de la conférence de presse, il était visiblement indiqué que le navigateur de Google (Chrome) était aussi remplacé, mais nous n'avons pas plus de détails et la fiche produit n'indique rien de particulier. Peut-être s'agit-il de Brave, qui s'est rapproché de Qwant fin 2018. Nous tâcherons d'en savoir plus.

Côté caractéristiques techniques, rien ne change et nous retrouvons le Wiko View2 Pro lancé au MWC de l'année dernière. Android 8.0 Oreo est toujours aux commandes, avec le Play Store et des services Google préinstallés : YouTube, Agenda, Maps, etc. On pourra regretter que Wiko n'ait pas été plus loin en installant un dérivé d'Android plus respectueux de la vie privée.

Quoi qu'il en soit, View2 Pro Qwant est en précommande pour 180 euros et sera disponible à partir du 15 avril. Il avait pour rappel été lancé à 300 euros.

Le fabricant compte peut-être profiter de ce partenariat pour vider les stocks d'un modèle d'ancienne génération tout en surfant sur la vague du respect de la vie privée, ou se refaire une image après avoir été épinglé pour l'envoi de « données d'ordre techniques » en Chine.