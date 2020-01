Bose va fermer ses 119 boutiques en Amérique, en Europe, au Japon et en Australie

La société explique que, « à l'origine, les magasins offraient aux gens un moyen de découvrir, de tester et de parler des systèmes audios basés sur CD et DVD ».

« À l'époque, nous nous sommes concentrés sur ce dont nos clients avaient besoin et où ils en avaient besoin, et nous faisons la même chose maintenant », explique Colette Burke, vice-présidente en charge des ventes, à The Verge.

Au total 119 magasins seront ainsi fermés au cours des prochains mois en Amérique du Nord, en Europe, au Japon et en Australie.

Ce n'est pas une fermeture totale puisque 130 boutiques seront toujours ouvertes en Chine et aux Émirats arabes unis, tandis que d'autres resteront disponibles en Inde, en Asie et en Corée du Sud, expliquent nos confrères.

Bien évidemment, de nombreux employés se retrouveront sur le carreau, leur nombre n'étant pas précisé.