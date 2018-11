Boring Company : Elon Musk se balade dans le tunnel sous Los Angeles

Google déploie depuis peu sa nouvelle version du service Contacts. Ceux qui avaient déjà activé la Preview verront surtout une évolution de type Material Theming, Contacts étant passé à la même moulinette que Gmail, Agenda et Drive (ou One). L’application Android en bénéficiait aussi déjà.

Au cours des prochains mois, cette migration va s’accélérer. Au printemps prochain, la nouvelle mouture sera la seule pour tous, mettant à la retraite l’ancienne version, qui a fait son temps. Après tout, la révision des contacts a commencé en 2015 et restait depuis sous forme de Preview.

Cette transition obligatoire se fera également en entreprise pour les comptes G Suite, mais par étapes. Le 28 novembre, les administrateurs verront dans leur console une nouvelle option, pour choisir ce que les utilisateurs voient par défaut, l’ancienne ou la nouvelle interface.

Le 15 janvier, l’option disparaîtra et les nouveaux Contacts seront imposés sur les domaines. Enfin, le 12 février, l’ancienne version sera définitivement supprimée et tout le monde sera mis au pas. Le changement ne devrait cependant pas trop brusquer les utilisateurs, l’essence du service restant la même.

On aurait cependant aimé que Google fasse un petit effort graphique, car le Material Theming peut sembler particulièrement vide, surtout quand la couleur d’accentuation est un bleu piscine. La police retenue paraît étrange et manque de lisibilité. Le bouton de création de contact n’est quant à lui plus flottant, mais gros et fixe en haut de la colonne.

Les nouveaux Contacts vont peut-être gagner en efficacité, mais leur interface est bien fade.