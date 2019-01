Blender a fêté son 25e anniversaire

Déjà disponible comme extension pour Chrome, Edge, Firefox et Safari, cette application veut lutter contre la désinformation et autre fake news. Elle affiche ainsi un badge (vert, rouge, bleu, orange) en fonction des sources et de l'information.

Sur Twitter, Marc Wautier de Microsoft affirme que NewsGuard est désormais disponible dans la bêta d'Edge sur Android et iOS (via TestFlight). L'option doit être activée dans Settings, puis News rating.