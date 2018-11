Blade met à jour son site pour préparer les nouvelles annonces de Shadow

La marque expose son boîtier Thunderbolt 3 depuis des années. Il a été évoqué à plusieurs occasions, notamment lors de Computex, mais avec peu de concret.

La situation évolue enfin : Sapphire vient de nous confirmer l'arrivée de plusieurs produits sur le marché français, notamment chez LDLC. Les fiches n'étant pas encore disponibles, nous n'avons ni tarifs ni date de disponibilité.

Le constructeur nous a néanmoins indiqué que le tarif public recommandé était de 339 dollars. Pour ce prix, le boîtier de 300 x 138 x 204 mm intègre une alimentation de 500 watts et propose un port Thunderbolt 3, un RJ45 (Gigabit) et deux USB 3.0 (le support de Power Delivery n'est pas évoqué).

Il est possible d'y intégrer une carte graphique (avec un GPU AMD ou NVIDIA) occupant un ou deux emplacements, sans dépasser 266 x 125 mm et une consommation de 300 watts.

Des packs seront également proposés avec des Radeon RX 580 : Nitro+ 4 Go pour 538 dollars, Pulse 8 Go pour 558 dollars et Nitro+ 8 Go pour 578 dollars. Soit un surcoût de 199 à 239 dollars, ces cartes étant proposées entre 250 et 290 euros en France.

Sapphire met en avant la reconnaissance par Apple et vise bien entendu les adeptes de la marque, mais pas seulement. Il évoque les utilisateurs de Mini PC qui peuvent effectivement être intéressés par de telles solutions. À condition d'y mettre le prix.