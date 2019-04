Blackpills laisse de côté son application mobile et se concentre sur la production

La grand-messe annuelle du fabricant se tiendra aujourd'hui à New York à partir de 17h et sera retransmise en direct. Comme lors de l'édition précédente, de nombreux ordinateurs portables et fixes devraient être annoncés.

Cette année, une nouvelle marque devrait aussi être dévoilée, c'est en tout cas l'annonce faite par Jason Chen, président directeur général d'Acer