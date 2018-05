BlackBerry présentera le Key2 le 7 juin

C'est via un tweet que le fabricant dévoile la date. La présentation sera faite à New York, à 10h du matin, soit 16h en France.

Selon les dernières rumeurs relayées par Phone World, le smartphone serait équipé d'un écran de 4,5 pouces (1 620 x 1 080 pixels) avec un Snapdragon 660, 6 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage.