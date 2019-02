Black Mirror : Netflix conserve les choix que vous avez faits sur Bandersnatch

Thomas Zurbuchen, responsable scientifique de la NASA n'y va pas par contre quatre chemins : « Je déclare la mission Opportunity terminée », lâche-t-il pendant une conférence de presse.

Opportunity a largement dépassé les attentes. Arrivé sur mars il y a 15 ans (en 2004 donc), il était « conçu pour ne durer que 90 jours martiens et parcourir 1 100 mètres », mais il a « a largement dépassé toutes les attentes en termes d'endurance, de valeur scientifique et de longévité ». « En plus de dépasser 60 fois son espérance de vie, il a parcouru plus de 45 km », explique la NASA.

Il était silencieux depuis le mois de juin l'année dernière suite à une importante tempête de sable. Pendant des mois des tentatives de contacts ont été menées, sans aucune réponse de la part du rover martien.

Quoi qu'il en soit, la relève se prépare avec la mission ExoMars 2020 et le rover fraîchement baptisé Rosalind Franklin.