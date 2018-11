Bitspower Touchaqua : réservoir et pompe watercooling taillés pour le Lian Li PC-O11 Dynamic

Le fabricant spécialisé dans les accessoires de watercooling présente son Touchaqua Sedna O11D spécialement pensé pour s'installer dans le boîtier Lian Li, comme le rapporte TechPowerUp.

Entièrement transparent et équipé de LED RGB, il combine un réservoir et une pompe capable de refroidir le processeur et la carte graphique. Il doit être associé à un radiateur (non fourni). Pour le moment, aucun prix n'est précisé.