Lors de sa Build 2020 virtuelle, Microsoft a annoncé une nouveauté pour son moteur de recherche : aux États-Unis, il peut fournir une réponse simple et directe.

Par exemple, à la requête « can dogs eat chocolate », Bing affichera comme résultat un « No » accompagné d’un « according to 6 sources ».

D’autres pays seront prochainement concernés par cette fonctionnalité, sans plus de précision.