Bill Gates se retire du conseil d’administration de Microsoft

Le cofondateur de l’entreprise a annoncé vendredi qu’il quittait ses sièges dans les conseils d’administration de Microsoft et Berkshire Hathaway, société d’investissement dont il avait intégré le directoire.

Il avait fondé Microsoft à seulement 19 ans avec Paul Allen, en 1975. Il en est resté à la tête jusqu’en 2000, Steve Ballmer prenant le relai. Gates est resté 8 ans au poste d’architecte logiciel en chef, créé spécialement pour lui, jusqu’en 2008. Après quoi, il fut « seulement » président du conseil d’administration jusqu’en 2014.

Aujourd’hui, Gates est âgé de 64 ans et décrit une volonté de se consacrer désormais à plein temps à ses œuvres caritatives et certaines thématiques, tout particulièrement « la santé globale, le développement, l’éducation » ainsi qu’un « engagement croissant pour lutter contre le changement climatique », via sa Bill & Melinda Gates Foundation.