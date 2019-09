Bigben signe un accord pour racheter l'éditeur de jeux Spiders

L'accord a été signé en marge de la rencontre entre le Président de la République et le Premier Ministre indien le 22 août dernier.

Cet accord prévoit que le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) et le National Institute of Solar Energy (NISE) travaillent « ensemble dans différents domaines de l’énergie basée sur l’hydrogène et les piles à combustibles, incluant notamment la production d’hydrogène par électrolyse, le développement des capacités de stockage des énergies renouvelables, et des applications en matière de transports ».