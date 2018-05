Bêtas iOS, macOS, tvOS et watchOS : et de cinq !

L'acheteur explique que cette opération lui permet de se lancer dans le développement des jeux, en plus de ses activités d'éditeur et distributeur. Bigben ambitionne rien de moins que « devenir un des leaders mondiaux du segment des jeux vidéo dits 'AA' ».

Pour rappel, Cyanide est principalement connu pour ses séries Pro Cycling Manager et Styx, ainsi que la production de jeux sous licences tels que Game of Thrones, Blood Bowl et Tour de France. Le studio compte actuellement 110 collaborateurs en France et au Canada.

« M. Patrick Pligersdorffer, actuel PDG et co-fondateur du studio, continuera à diriger Cyanide en jouissant d'une grande autonomie afin de pouvoir se concentrer sur l'aspect créatif de ses productions » affirme Bigben. Ce dernier ajoute que Cyanide continuera ses collaborations avec d'autres éditeurs.

Le montant de la transaction est de 20 millions d'euros, pour moitié en numéraire, l'autre en création d'actions BigBen (avec une dilution comprise entre 3,5 % et 4,0 % du capital). Un complément plafonné pourrait être versé en septembre 2019 selon les résultats de Cyanide. La réalisation définitive de cette transaction est prévue pour juin 2018.