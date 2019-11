Bertrand Pailhès quitte la DINUM pour la CNIL

Un peu plus d’un an après avoir été nommé « Coordonnateur national pour la stratégie d’intelligence artificielle » (afin d’assurer la mise en œuvre du plan « AI for humanity », annoncé en mars 2018 par Emmanuel Macron), Bertrand Pailhès vient d’être nommé directeur de l’innovation et des technologies au sein de la CNIL.

Celui qui fut également directeur de cabinet d’Axelle Lemaire, alors secrétaire d’État au Numérique, aura désormais « la charge du service de l’expertise technologique, du service de l’informatique interne, du pôle innovation études et prospective, et du pôle transformation numérique », explique la gardienne des données personnelles.

Sur Twitter, l’intéressé est revenu sur les chantiers engagés ces derniers mois (Health data hub, etc.). Il n’a cependant pas livré les raisons de ce départ – un énième, ces derniers mois, pour la DINUM (voir notre article).