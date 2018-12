Bernard Darty, un des trois cofondateurs de Darty, est décédé à l'âge de 84 ans

Lancé la semaine dernière, cette déclinaison du dernier smartphone de OnePlus offre 10 Go de mémoire vive et une nouvelle technologie de charge rapide (pour 709 euros).

Selon le fabricant, elle permet d'obtenir 50 % de la batterie en 20 minutes et 100 % en 60 minutes. C'est largement mieux que les Pixel 3 XL et Galaxy Note9 selon le fabricant… qui « oublie » de comparer son smartphone au Mate 20 Pro et son chargeur de 40 watts capable de remplir la batterie de 4 200 mAh à 70 % en 30 minutes. Nous pouvons également citer le Super VOOC du Find X Lamborghini d'Oppo (qui appartient au même groupe que OnePlus) capable de charger les 3 400 mAh en 35 minutes seulement.

Quoi qu'il en soit, le Warp Charge 30 ne semble disponible que sur l'édition McLaren du OnePlus 6T.