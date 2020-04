BepiColombo est passé à 12 700 km de la Terre et fait route vers Mercure

Lancée en 2018, le voyage de cette mission doit durer 7 ans. Elle vient de « frôler » notre planète afin de profiter d’une assistance gravitationnelle et ainsi gagner en vitesse.

Elle fait maintenant route « vers la plus petite et la plus inexplorée des planètes en orbite autour du Soleil, mais qui détient des informations capitales sur la formation et l'évolution de tout le Système solaire ». Elle effectuera un survol de Vénus, puis six de Mercure.

« Le déroulement de l'opération d'aujourd'hui était bien entendu totalement différent de ce que nous avions pu imaginer il y a 2 mois à peine », explique le responsable du projet Johannes Benkhoff. Ce dernier a en effet suivi l’opération de chez lui, aux Pays-Bas, à cause de la pandémie de Covid-19.

Lors de son passage à proximité de la Terre, les caméras de surveillance de la sonde étaient en marche et ont capturé des photos de notre planète. Elles sont disponibles par ici.