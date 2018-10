beIN accuse l'Arabie saoudite de « piratage massif » et réclame un milliard de dollars

Cela fait des mois que les rumeurs courent autour du Yeti et du futur service de jeu vidéo « dans le cloud » de la société, il commence à se dévoiler avec un premier essai public.

L'idée est en effet de tester les capacités des serveurs de Google, mais aussi de toute la couche technique qui rend le jeu en streaming possible, avec différents types de connexions.

Dès le 5 octobre il sera au dernier opus de la saga phare d'Ubisoft, mais de manière assez limitée. Comme à son habitude, Google favorise Chrome, seul navigateur désigné compatible, avec un nombre limité de participants.

Les heureux élus devront avoir plus de 17 ans, vivre aux États-Unis et disposer d'une connexion à plus de 25 Mb/s. Un compte Google, Ubisoft et Chrome 69 ou plus seront également nécessaires. ChromeOS, Linux, macOS et Windows seront supportés, ainsi que certaines manettes filaires.

La demande de participation s'effectue sur cette page.

Autant dire que l'on est encore loin d'une offre commerciale viable et mondiale. Mais elle sonne comme un coup de semonce pour tous les acteurs du secteur, comme le français Shadow : la concurrence arrive, elle compte déjà Ubisoft comme partenaire, et tout devrait désormais avancer très vite.