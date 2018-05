Battlefield V sera présenté le 23 mai, S.T.A.L.K.E.R. 2 en 2021 et Metro Exodus repoussé à 2019

Suite au scandale Cambridge Analytica, plusieurs institutions ont demandé au patron de Facebook de se présenter en personne pour répondre à des questions (il est déjà passé par le Congrès américain).

Malgré la pression du Royaume-Uni, le PDG refuse de se rendre au Parlement britannique en personne. Néanmoins, il se rendra au Parlement européen affirme Antonio Tajani, président de l'institution.

« Le fondateur et patron de Facebook a accepté notre invitation, et sera à Bruxelles aussi rapidement que possible, dès la semaine prochaine avec un peu de chance [...] Nos citoyens méritent une explication complète et détaillée. Je salue la décision de Mark Zuckerberg d'apparaître en personne devant les représentants de 500 millions d'Européens. C'est un pas dans la bonne direction pour restaurer la confiance » explique-t-il dans un communiqué.