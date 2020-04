Barre de jeu Xbox : bientôt des widgets pour contrôler d’autres applications

Selon Microsoft, les joueurs en avaient assez de devoir jongler avec Alt+Tab pour passer d’un jeu à une application spécifique comme Gamecaster de Xsplit. L’éditeur prépare donc des widgets insérables dans la barre, en partenariat avec les entreprises concernées.

Un Widget Store spécifique sera ajouté dans la barre, permettant d’aller récupérer des compléments. Ces derniers assureront le lien entre la barre et l’application qu’il pilote, évitant des allers-retours. Dans d’autres cas, le complément peut être fourni par l’application elle-même.

La dernière version de Gamecaster inclut par exemple le widget. Pour les participants au programme Insider de la Xbox qui auraient déjà le logiciel, il suffit de se rendre dans le Store associé pour récupérer le widget.

Des compléments en bêta sont également disponibles pour les applications Cortex et Gold. La première en particulier permet via ses fonctions Boost et Restore de couper tous les services jugés inutiles pendant une session de jeu, puis de les relancer quand elle est terminée. Ces fonctions sont accessibles depuis le widget.

Intel est lui aussi partenaire du nouveau service. Dans une prochaine mouture bêta de son IGCC (Intel Graphics Command Center), un widget ira automatiquement se ficher dans la barre de jeu. Il « permettra dans un premier temps d’accéder aux paramètres graphiques, aux profils d’utilisation de l’énergie ainsi qu’au streaming et à la capture vidéo ». Il évoluera ensuite.

Un kit de développement est disponible pour les développeurs intéressés. Mais attention, il faudra dans tous les cas passer par une validation avant que le widget ne puisse être insérable dans la barre.

Microsoft n’a pas donné de date de sortie pour la fonction, mais promet qu’elle sera là « bientôt ».