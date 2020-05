Baptiste Robert trouve (encore) une faille dans l'application de « contact tracing » indienne

Nommée Aarogya Setu, elle utilise le Bluetooth mais également le GPS. Elle propose de savoir, dans un rayon de 500 mètres à 10 kilomètres, combien de personnes ont été infectées, sont malades, ont été considérées comme « cas contact », ou encore combien l'utilisent.

Sauf que Baptiste Robert (@fs0c131y), qui a précédemment trouvé des failles de sécurité (entre autres) dans la messagerie sécurisée gouvernementale Tchap et le système d'identité biométrique indien Adhaar a découvert qu'il pouvait modifier la géolocalisation, permettant d'obtenir ces statistiques n'importe où dans tout le pays.

Il a ainsi découvert que dans un rayon de 500 mètres autour du Parlement indien on comptait 1 personne infectée, 2 malades et 17 Bluetooth positifs, pour 2 338 utilisateurs... Il précise à Wired qu'en utilisant la triangulation et en déplaçant le curseur de géolocalisation, il serait possible d'identifier où résideraient ces gens, dans un rayon bien plus étroit que les 500 mètres initiaux, et potentiellement jusqu'à l'échelle d'une maison.