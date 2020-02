Bandes-annonces du Super Bowl : Fast & Furious 9, retour des Minons, Wonder Woman dans une publicité pour… de la lessive

Comme chaque année l'évènement a été l'occasion pour les marques de diffuser de nombreux (et coûteux) spots. Les studios ne sont pas en reste puisque l'on a pu découvrir une première bande-annonce pour le prochain Fast & Furious (9), ainsi que des teasers pour les prochains opus des Minions (Rise of Gru) et de James Bond (Mourir peut attendre).

Marvel/Disney a de son côté fait la promotion de Black Widow ainsi que de ses services de SVOD : Disney+ et Hulu. DC et la Warner étaient également de la partie avec Wonder Woman 1984. Mais ce n'était pas pour une bande-annonce (la Warner étant en général absente du Super Bowl) mais d'une publicité… pour de la lessive (Tide).

Certes, c'est un homme qui est responsable de cette tâche ménagère, avec pour slogan « les tâches peuvent désormais attendre ». Mais on s'étonne d'une telle association alors que la super héroïne s'était positionnée comme icône féministe à travers son premier film.