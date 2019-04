Baisse du chiffre d'affaires et du bénéfice de Samsung, qui a investi dans Ledger

Le fabricant vient de dévoiler les résultats de son premier trimestre et, comme prévu, ils sont inférieurs aux estimations. Les revenus sont de 52,39 milliards de milliards de wons (40 milliards d'euros), contre 60,56 milliards de milliards l'année dernière. Le bénéfice net perd pour sa part près de 60 % pour arriver à 5,04 milliards de milliards de wons (3,87 milliards d'euros).

Si la branche Consumer Electronics (CE) est en légère hausse avec 10,04 milliards de milliards de wons contre 9,74 milliards de milliards un an auparavant, les divisions IT & Mobile communications (IM) et Device Solutions (DS) sont en baisse, avec une chute très importante pour la branche mémoire : elle passe de 17,33 milliards de milliards de wons à 11,47 milliards de milliards.

Dans la partie IM, « Le chiffre d'affaires a considérablement augmenté d'un trimestre à l'autre grâce aux fortes ventes du Galaxy S10, mais les gains en volume sont modestes en raison d'une réorganisation sur le milieu et l'entrée de gamme ». Durant la présentation, les officiels de Samsung sont rapidement revenus sur le cas du Galaxy Fold pour indiquer qu'une nouvelle date de lancement serait annoncée au cours des prochaines semaines.

Quelques jours avant la publication de ses résultats, Capital apprenait que Samsung avait investi 2,6 millions d'euros dans Ledger, valorisant la jeune pousse française à 260 millions d'euros, spécialisé pour rappel dans les portefeuilles de cryptomonnaie. Ledger confirme, mais n'a pas souhaité s'étendre davantage sur le sujet.

Enfin, selon CoinDesk Korea repris par Sammobile, le constructeur serait en train de développer sa propre cryptomonnaie, simplement baptisée Samsung Coin. Elle serait basée sur Ethereum.