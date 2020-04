B&You : 75 Go de 4G pour le forfait à 13,99 euros, le roaming en UE passe à 8 Go

Ce week-end, Bouygues Telecom a décidé d’ajouter 15 Go à son forfait 60 Go, sans changer le prix : 13,99 euros par mois.

Par contre, le roaming est en baisse : 8 Go seulement depuis l’Europe et les DOM, contre 10 Go auparavant. Comme toujours chez B&You, le forfait est sans engagement.

Le forfait à 15,99 euros par mois ne change pas : 60 Go de 4G, de la data illimitée le week-end et 10 Go en roaming. Le forfait 100 Go (10 Go en roaming) repasse pour sa part à 15,99 euros par mois, sans changement de conditions.